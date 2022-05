Serán 20 viene viene, quienes trabajarán como Supervisores Viales para mantener el control de los automovilistas que usarán en los estacionamientos rotativos que funcionarán durante la segunda quincena de este mayo de acuerdo a la proyección de la autoridad.

Además la presidenta de la comisión de Infraestructura, María Fernanda Huerta recordó que son 47 personas las fichadas por la administración municipal para coordinándose con los agentes de la Dirección de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la depuración de los ciudadanos contrastados alcanzará el 100 por ciento, ahora únicamente suman 37.

Las poco más de tres decenas del nuevo personal se encuentran en proceso administrativo para formar parte de la planilla de la subsecretaría de movilidad y tendrán todas las bondades de ley de trabajo.

Recordó que su comisión informará mensualmente sobre los ingresos captados a través de la empresa Parkimovil.

El gobierno de la ciudad espera recaudar entre tres y siete millones de pesos mensuales, la mayor parte de los recursos se invertirán en la infraestructura de las mismas calles del centro, donde estarán los cajones de estacionamiento.

El concurso indica a través de sus bases que considera ocho meses para el ejercicio fiscal 2022; 12 meses para el ejercicio fiscal 2023 y nueve meses para el ejercicio fiscal 2024; el período de servicio deberá ser a partir de la firma del contrato y hasta el 30 de septiembre de 2024.

La primera hora será gratuita, la segunda y la tercera hora costará cinco pesos y la cuarta 10 pesos; el automovilista o conductor pagará 20 pesos por las cuatro horas permitidas, después de ese periodo no podrá estacionarse.

El tiempo máximo de aparcamiento será de cuatro horas, acción que será monitoreado por los supervisores de movilidad, que tendrán un salario de analista B.

Las personas con discapacidad y habitantes sin cochera no pagarán el tiempo máximo de estacionamiento.

El proyecto contempla seguro contra robo total, daños y cristalazos; en el primer caso se pagará un deducible de hasta cinco mil y mil para el segundo.

Cargo Móvil opera en 16 estados de territorio nacional y en ocho municipios de la entidad como San Pedro Cholula y Zacatlán, con Puebla suma nueve.

Blinkay S de RL de C. V., Mec Corporativo Informático y Mantenimiento, S. A. de C. V, Grupo Globarx S. A. de C. V., Donner Rech S. A. de C. V.. People and Wheels S de RL de C. V. y Operadora de Estacionamientos Viales S. A. de C. V., son las empresas que intentaron ganar la licitación nacional.