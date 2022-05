El deportista paralímpico Jorge Cortez, fue víctima de discriminación la noche de este sábado por parte de los organizadores del Palenque de la Feria de Puebla.

Jorge se dirigía a disfrutar el concierto que ofrece en este lugar el cantante Julión Álvarez, sin embargo, en el lugar de acceso al palenque una mujer le dijo que las personas en silla de ruedas no podían entrar ya que representaban un “peligro” en el recinto.

En un video difundido en redes sociales, Cortez denunció dicho acto discriminatorio, dirigiéndose a las autoridades estatales: “En todos los países y en todas las ciudades nos dejan pasar, menos en Puebla”.

“Qué pena que en el Palenque de la Feria de Puebla discriminen a la gente en silla de ruedas, se supone que Puebla es una ciudad incluyente, con una mentalidad un poquito más abierta”.

El día del evento, asistió con normalidad y el primer cerco de seguridad lo dejó pasar sin problemas. Sin embargo, en la puerta del palenque apareció la persona que le negó el acceso.

“Una señorita encargada de forma muy prepotente me dijo que no podía pasar porque las personas en silla de ruedas son un peligro porque obstruyen el paso y les ordenó a los policías que no me dejaran pasar”.

Las cosas fueron más allá, ya que Jorge asegura que elementos del mismo personal del lugar se le acercaron a decirle que le compraban sus boletos para probablemente revenderlos.

“Me dijeron, no te preocupes te compramos los boletos, te reembolsamos el dinero, pero no es justo que no me dejen pasar por ser una persona con discapacidad, no es lo que valga el boleto, es la mala acción”.

El afectado dijo que no se movería del lugar hasta que le permitieran ingresar, cosa que al parecer no ocurrió.

Jorge Cortez es un atleta paralímpico originario de Tehuacán, con más de 20 años representando a Puebla, que se ha desempeñado principalmente en las disciplinas de lanzamiento de jabalina y basquetbol.