Después de advertir que durante el zafarrancho ocurrido la víspera por ambulantes en calles del Centro Histórico no se presentaron capturas ni actos violentos, el Gerente de la ciudad, Adán Domínguez Sánchez agradeció el apoyo al gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta y a los uniformes de la policía estatal por redondear el operativo

“Simplemente fueron manifestaciones que respetamos, pero que no compartimos”, subrayó.

Las aspiraciones de regresar a las calles de los ambulantes, refrendó, no se negociarán porque la ley y los reglamentos son inamovibles, no están al contentillo de las personas, simplemente están para cumplirse.

“Una serie de personas supuestamente dedicadas al comercio informal ha tratado regresar al centro histórico para realizar la venta informal, pero por parte del gobierno de la ciudad no hay negociación porque la ley y los reglamentos no se negocian".

Las calles del Centro Histórico, especificó, son de todos, no son de franeleros o viene viene, no de ambulantes o servidores públicos, son de todas y todos los ciudadanos, así lo indican los reglamentos municipales, refrendó.

“No hubo detenciones, no hubo acciones, no hubo actos de violencia, simplemente fueron manifestaciones que respetamos, pero que no se comparten, además, ni por empresarios, comerciantes formales u hoteleros, es decir, la mayoría de la población está a favor de un centro histórico ordenado”.

Domínguez Sánchez aclaró que tampoco la ocupacional de las laterales o esquinas están a discusión porque el gobierno de la ciudad no cederá a ningún tipo de presión.