La lluvia vespertina del pasado 17 de junio derivó en la atención de 10 llamados en la Angelópolis, además encharcamientos en Cuautlancingo, San Pedro y San Andrés Cholula , dijo el director de Protección Civil, Gilberto González Labastida.

Avenida Forjadores, 55 Poniente, La Paz y Vía Atlixcáyotl, resultaron las áreas más afectadas porque algunos conductores quedaron varados, por acumulación de agua.

El funcionario municipal indicó que se presentaron tres explosiones de transformadores por la intensa lluvia registrada ayer por la tarde.

“Fueron muchos autos varados porque aunque los conductores vieron la vialidad inundada continuaron su camino, tuvimos tres explosiones en dos transformadores que se atendieron en coordinación con personal de la CFE, no hay lesionados hasta el momento”.

Los trabajos se extendieron con retiro de algunas palmeras en la Avenida Teziutlán Sur, también atendieron una inundación en las instalaciones de la Comercial Mexicana de Las Ánimas.

Otras labores fueron atender un corto circuito en San Baltazar y en La Resurrección, la lluvia provocó también la caída de algunas letras de espectaculares en la 23 Poniente y 23 Sur.

Finalmente las acciones también fueron para atender el desplome de una barda en el fraccionamiento El Roble de Guadalupe Caleras por caída de árboles.

González Labastida dijo que en Protección Civil mantienen el monitoreo con las alarmas o postes inteligentes, que reportaron los niveles de agua normal en las seis localidades que se visualizan las 24 horas del día.

Por su parte, el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera pidió a los habitantes a no tirar basura en las calles para no contribuir a las inundaciones durante esta época de lluvias, además, ser prudentes para evitar cruzar las calles que están encharcadas.

“Pedimos que nos ayuden a no tirar bolsas en la calle para evitar el tapado del drenaje que ocasiona que se hagan las inundaciones además, que se tomen las precauciones debidas porque si estamos viendo que la calle está muy inundada no corramos un riesgo y no transitemos caminando o en bicicleta o en vehículo porque se corren riesgos de integridad personal, de vida de manera puntual”, finalizó.