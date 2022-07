Al presentar el Foro de Liderazgo y Empoderamiento de la administración municipal en conjunto con Coparmex, la Secretaria General del Ayuntamiento, Silvia Tanús Osorio, advirtió que el grupo de 200 participantes ampliará su panorama emprendedor con bases sólidas para incursionar con en el mercado de la oferta y la demanda.

Además valoró la participación de los socios del sindicato patronal por la aportación de conocimientos y experiencias en el mundo de los negocios que se reflejará cuando las mujeres participantes echen a andar sus proyectos productivos.

“Muchas gracias señoras de Coparmex, porque además de aportar sus valiosos conocimientos y experiencias en este foro, brindarán mentorías durante un año a 200 participantes del programa".

Advirtió que la serie de todas las vivencias que tendrá este grupo con el sector patronal, que esta impulsando el Ayuntamiento, seguramente será triunfador cuando establezcan sus negocios.

Pero el plus que tiene este grupo de 200 mujeres han sido capacitadas en educación financiera con perspectiva de género, además en oficios como mecánica automotriz, carpintería y clases de manejo.

“Las compañeras han sido capacitadas en educación financiera y recibieron formación en oficios, además, tomaron clases de defensa personal, y hoy participan en este foro de empresarias de Coparmex de liderazgo y emprendimiento”.

Algunas alumnas de Coparmex, anunció, accederán a los créditos contigo para que puedan emprender sus propios negocios, además en algunos casos, con el apoyo del gobierno de la ciudad y una institución, serán emprendedoras exitosas.

La primera generación desarrollaron 62 talleres de oficios de manera presencial, de ahí que capacitaron a un total de 847 mujeres y más de mil 600 tomaron el curso virtual “Educación Financiera con Perspectiva de Género", recordó la secretaria para la Igualdad Sustantiva de Género, Karina Romero Alcalá.

“Las he visto crecer, desarrollarse, las vi cuando empezó el programa y hoy las veo empoderadas, decididas y siempre que las veo en los cursos las saludo, pido que crean en sí mismas, hoy me doy cuenta que están realizando sus sueños y de verdad me da gusto verlas y mucho más, que después de tres años, cambiamos vidas y el rumbo de sus familias”.

Precisó que durante la segunda semana de agosto comenzará la siguiente generación del programa Contigo Mujer, la meta es capacitar a cuatro mil poblanas.

“El 25 de cada mes se conmemora el día naranja y que mejor oportunidad para concluir el primer ejercicio de contigo mujer y que nuestras acciones coincidan como lo señala ONU Mujeres al afirmar que cuando las mujeres están empoderadas la sociedad en su conjunto se beneficia”.