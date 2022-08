Los ambulantes no instalarán nuevamente sus puestos en el Centro Histórico, advirtió el alcalde de Puebla capital, Eduardo Rivera.

El presidente municipal explicó que dos líderes de organizaciones se rehúsan aceptar las diferentes opciones otorgadas por el Ayuntamiento de Puebla.

Recordó que las acciones de los informales fueron pocas y podría afirmar que no hay ninguna intención por parte de alguna organización de regresar a las calles del corazón de Puebla.

Rivera Pérez indicó que no conoce las pretensiones de las personas que no quieren usar alguna de las múltiples opciones y al mismo tiempo, puntualizó que pueda ser una manera de presionar a la autoridad municipal.

Valoró que la administración municipal continúa avanzando en la entrega de espacios en la periferia.

"Hay organizaciones que no entregaron su padrón, no quieren los microcréditos o no sé qué pretendan hacer como acto de presión para intentar regresar al centro histórico, pero insisto, nosotros como autoridad no lo podemos permitir".

Finalmente, Eduardo Pérez advirtió que la autoridad municipal no dará marcha atrás para hacer cumplir el orden y legalidad en el reordemiento comercial.