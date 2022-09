El presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera, agradeció una llamada telefónica al Ayuntamiento de Puebla para alertar sobre carreras de arrancones en la Vía Atlixcáyotl. En ese sentido, también reportó la captura de dos personas por estas carreras clandestinas.

El alcalde de Puebla reprobó que algunos ciudadanos no entiendan que los arrancones están prohibidos por poner en peligro a terceros y a varias personas que circulan tranquilamente por cualquier ruta.

"Pareciera que no entienden que no es el lugar adecuado para llevar a cabo estas actividades, tuvimos que implementar un operativo bastante fuerte por parte de la SSC, hubo dos personas detenidas y tuvimos que bloquear la salida momentánea de vehículos”.

Reveló que la llamada fue oportuna porque decenas de vehículos ya estbana listos para iniciar con este tipo de carreras en la Vía Atlixcáyotl, sin importar la serie de accidentes que se han presentado en la ciudad y que han cobrado la vida de varias personas.

“Esa no es una autopista, No es propicio para realizar estas actividades. Fue el llamado oportuno de los ciudadanos que nos reportaron esta situación irregular y oportuna intervención de la SSC, quien evito este hecho con dos personas detenidas y afortunadamente no llegó a mayores”.

Finalmente, Eduardo Rivera señaló que implementarán los dispositivos necesarios para evitar este tipo de acciones con el objetivo de garantizar en todos los sentidos, el bienestar de los poblanos.