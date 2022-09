Serán 16 millones de pesos lo que pagará el ayuntamiento de Puebla de intereses por el préstamo bancario a Banobras, tras adelantar 137 millones de pesos para desarrollar obra pública, reveló la tesorera, María Isabel García.

El recurso, dijo, llegará a las arcas municipales en noviembre para ejecutar una decena de obras de pavimentando y cambio de drenajes en el Centro Histórico, y a las afueras de la ciudad. Un par de obras estarán en espera de la obtención de otros recursos, luego de la reducción del préstamo que originalmente era por poco más de 160 millones de pesos.

Aclaró que el gobierno de la ciudad ya no puede solicitar otra línea crediticia, únicamente la aprobada por la LXI Legislatura en diciembre de 2021, para los 217 municipios del estado.

El ayuntamiento pagará el en 18 meses a partir de la entrega del recurso, a través de alrededor de 8.4 millones de pesos mensuales los que pagará a Banobras.

Refrendó que ya no se puede buscar otra fuente adicional de recursos, porque no hay créditos más allá de la administración porque no se tendría tiempo para cubrirlo.

En contraparte la alcaldía desde el primer día de gestión está intentando tener un control y orden.