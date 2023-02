Los sectores más importantes de la economía poblana generan un alto desarrollo en algunas regiones y donde no hay industria y sector servicios, todavía existe mucha pobreza. Así lo aseguró la coordinadora de la licenciatura en Economía y Finanzas de la Ibero Puebla, Mar Estrada Jiménez, quien aseveró, “son sectores que aportan más a la economía poblana, pero no se distribuye de la misma manera, porque la zona metropolitana concentra mayores ingresos que el resto del Estado”.

Recordó que, los sectores más importantes son el automotriz, autopartes, metalmecánica, química, plásticos, textiles y confección, muebles, alimentos y procesados, además de la minería, rubros de desarrollo en la economía poblana.

Sin embargo, aclaró que, algunas regiones se encuentran muy rezagadas y con mucha pobreza, esto es una problemática que el Estado tiene desde hacer muchísimos años, “son condiciones que se dan en todo el territorio”.

Estrada Jiménez, dijo que, lo anterior nos coloca en una de las mejores posiciones a nivel nacional, pero al mismo tiempo en las peores posiciones a nivel nacional en pobreza y esas son las condiciones actuales.

Es importante identificar el reforzamiento de la economía local, no solamente en Puebla sino a nivel nacional, porque somos un país dependiente de la inversión extranjera y hace falta fortalecer a la economía local y a productores poblanos, que es muy importante.

“Esas condiciones no se podrán reducir en el corto tiempo porque las políticas no van dirigidas a ello, esa parte de que somos un país dependiente, exportamos hasta el maíz, lo que podríamos producir, pero no hay políticas industriales, que sean importante en términos del Producto Interno Bruto”.

La académica de esa casa de estudios jesuita dijo que, gran parte del sector secundario y terciario está en la informalidad y la configuración de las empresas en México y el país es a partir de pequeñas y microempresas, entonces tenemos un número muy elevado de informalidad y esto no ayuda a que en el corto plazo se pueda cambiar.



Por eso, la coordinadora de la licenciatura en Economía y Finanzas de la Ibero Puebla señaló que, se necesitan reformas estructurales que vayan hacia la industrialización interna, para fortalecer la economía interna y también dar mejores condiciones de vida a las personas.

Esto requiere de cambios estructurales muy fuertes en términos laborales y políticas económicas, agregó, pero en el corto plazo no se ve que vaya a mejorar, porque no hay política enfocada para eso.

Recordó que, una economía diversificada se presenta siempre y cuando seamos fuertes en hacerlo, porque la economía se hace fuerte si se refuerza interiormente.

“Puebla se ha industrializado, pero faltan mejores condiciones para ser una mejor oferta para la instalación de la industria, por eso, sería bueno que mayor inversión llegara al Estado”.