El gobierno municipal aportó al Banco de Alimentos un total de 8 millones de pesos para distribuir 150 toneladas de arroz y frijol y fortalecer el programa Puebla Comparte para beneficiar a 12 mil familias.

Dichos recursos también son para la adquisición de nuevo parque vehicular y herramientas para la logística que aportará orientación nutricional y capacitar a familias beneficiadas.

El alcalde de Puebla capital, Eduardo Rivera, priorizó que el objetivo de esta alianza a través del Sistema Municipal DIF y el ayuntamiento de Puebla es arrancar esta estrategia alimentaria en beneficio de la población.

Recordó que los beneficiarios serán familias que necesiten la atención alimentaria con los cuales puedan para rendir apropiadamente en las jornadas laborales y escolares.

"Quién puede hacer el trabajo todos los días, sino desayunáramos, si nos faltara una comida, quién podría soportar jornadas de 8 o 10 o 12 horas, si no tuviéramos, obviamente, los nutrientes adecuados para soportar una jornada de trabajo del día. No lo podríamos soportar ni quienes somos servidores públicos ni empresarios ni representantes de los medios de comunicación no podríamos atender bien a la gente".

Valoró que el Banco de Alimentos, la institución que desde hace más de un par de décadas, tiene presente el plan de repartición para llegar a las personas que necesitan.

"La institución además de ser donador, tiene una manera objetiva imparcial, sin política para enviar el beneficio a donde se requiere; en lo personal me consta porque en la época de los (primeros meses) de la pandemia me tocó ver el brazo de todas las personas aquí generosas entregando a las personas que habían perdido su trabajo para salir adelante", finalizó.