El primer paso para caminar por la senda positiva de la población, es dar la espalda al consumo de las drogas y el alcohol, advirtió el alcalde Eduardo Rivera Pérez.

A los alumnos del Bachillerato Vicente Suárez Ferrer, con una metáfora sobre asaltantes a tiendas de conveniencia, tienditas de la esquina, a pasajeros y a conductores del transporte público y la gran cadena de vendedores de drogas, dijo que en la gran mayoría se trata de personas ligadas al tema del estupefacientes.

Ejemplificó que varias de esas personas dedicadas a saltar a estudiantes a peatones a comerciantes pequeños y a medianos, se dedican a violar la ley porque necesitan de forma inmediata comprar sus dotaciones.

"Los rateros que les quitan sus mochila, computadoras, celulares, carteras son porque necesitan consumir cualquier droga y esos grupos minoristas a los que les compran también existen los mayoristas y los grandes productores, pero todos son delincuentes".

Recordó que la semana previa un delincuente le quitó su auto a dos adultos mayores en una de las colonias de Puebla pero en su vida atropelló a más de una persona se estrelló contra otros autos y terminó por amenazar con una arma de fuego a los municipales, que afortunadamente evadieron la agresión y terminaron por aprender al sujeto.

Reveló que esa persona que afortunadamente fue llevada al Ministerio Público para que la Fiscalía General del Estado (FGE), le aplique todo el peso de la ley.

A los alumnos de ese bachillerato localizado al suroriente de la Angelópolis, precisó esas grandes bandas delincuenciales son las que en este momento causan la gran inseguridad que se vive en México.

Recapituló a los jóvenes estudiantes que deben alejarse del consumo de las drogas y el alcohol, pero este trabajo de voluntad también lo deben de llevar a sus a sus hogares y a sus amigos.

Precisó que si ustedes como jóvenes y los adultos también, dicen que hay inseguridad, pero qué está haciendo el gobierno, indica que hay problemas y hay asaltos en todas partes, pero qué hace el gobierno; pero, aclaró que sí es una tarea del gobierno el salvaguardar la integridad de las personas y de todo todos los ciudadanos, pero es una responsabilidad de corresponsabilidad hacer lo propio para alcanzar esa paz que se necesita en México.

"Concluyo la reflexión con esto; cuando alguien dice vamos a echarnos un churrito, total qué pasa, sí vamos a entrarle al cristal para ver a qué saber; luego aún el fentanilo o la cocaína. No solamente estamos cometiendo un acto ilícito y no solamente nos estamos afectando a nuestra salud, si no, estamos financiando y estamos apoyando a esos grandes grupos criminales, narco mayoristas y de sus productores de drogas; de ese tamaño es la responsabilidad que tenemos".