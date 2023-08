Entre siete y seis reportes anónimos de la comunidad recibió la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en los últimos tres meses, sobre tomas clandestinas a ductos de Pemex y de bodegas de huachicol, reveló el presidente auxiliar de Santa María Xonacatepec, Héctor Coba Carvajal.

Al concluir la entrega de Kits escolares, realizada por el alcalde Eduardo Rivera Pérez, indicó que los reportes directos de los vecinos de la junta auxiliar se presentaron al seno de la corporación.

Pero aclaró que derivado de las denuncias ciudadanas, al interior de la demarcación se han desarrollado retenes y rondines, acompañados de otro tipo de operativos.

Refrendo que la misma SSC ha tenido los reportes anónimos, pero de forma directa porque con la policía "tengo entendido" a través del inspector de la zona de la corporación recibieron las inconformidades

"Sí han llegado retenes y rondines, yo por mi parte no tengo detectado ni información alguna de si existen o no bodegas, si sigue o no el huachicol, porque la información la tiene SSC porque es su chamba, seguiremos en comunicación".

Pero claro que ni la SSC ni la Guardia Nacional, le comparte información, sobre las denuncias ni las zonas que son señaladas por los denunciantes.