El presidente municipal de Puebla capital, Eduardo Rivera, aseguró que su gobierno no pretende desaparecer al Código Reglamentario Municipal (Coremun), pues explicó que trabaja en la comisión de Gobernación en tener una reglamentación moderna, eficiente, adecuada a los tiempos y de fácil consulta.

Recordó que el Coremun tiene 3 mil artículos, el cual necesita actualizarse por tener más de dos décadas de estar en funciones, motivo por que se trabaja en la comisión a cargo de Migue Ángel Mantilla.

"Esa norma que tiene 25 años, la pueden checar, es el reglamento que nos regula la convivencia a los poblanos".

Además, recordó que el Coremun precisa los trámites qué se tienen que hacer, si se tiene que sacar un permiso y normas que se tienen que seguir si se quiere podar un árbol.

Subrayó que este proceso de modernización del Coremun, se realiza en consulta y, "como dice el regidor Mantilla lo que puede darse a conocer es solo un anteproyecto".

Acentuó que por el momento, el anteproyecto es para que se analice, para escuchar a los regidores del Cabildo, presidentes de las cámaras empresariales, rectores de universidades y a la opinión pública en general.

Dijo que toda aquella persona que quiera sugerir temas importantes al gobierno de la ciudad puede hacerlo e insistió que la norma municipal está rebasada, al ejemplificar el tema muy sonado del cuidado de los perros y animalitos.

"Qué mecanismos o reglamentos hay por parte del gobierno de la ciudad para vigilar y cuidar que no haya maltrato animal, pues eso no está y eso hace 20 años no existía, ni siquiera nos pasaba en ese entonces por una inquietud de tomarlo en cuenta".

En ese sentido, subrayó que su gobierno es democrático y abierto a la crítica constructiva, no obstante lamentó la divulgación de expresiones como la "desaparición del Coremun".

"Cualquier ciudadano, organización, medio de comunicación, sindicato que quiera sugerir y mejorar nuestra norma interna y cualquier tema de la ciudad, como espectaculares, cuidado animal, medio ambiente, tránsito y movilidad, protección civil, todo eso es lo que se está analizando y mejorando".

Finalmente, insistió que el ayuntamiento de Puebla marcha por buen rumbo los ciudadanos.

"El ciudadano me dice, es mejor esta Puebla a la que recibimos y queremos seguirlo haciendo".