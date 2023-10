Al anunciar la culminación de la primera etapa del Parque El Ajolote; la conclusión de la rehabilitación de la 10 a la 18 Poniente-Oriente entre la 11 y 2 Norte, el martes 31 de octubre; la puesta en marcha del biciestacionamiento Margaritas en la segunda quincena de noviembre y la sincronización de 900 semáforos en calles primarias y vialidades importante para 2024, el secretario de Infraestructura, Edgar Vélez Tirado, dijo que existe una compaña informativa del cambio de sentido de la 10 y 14 Poniente-Oriente.

Subrayó que la entrega del primer segmento de la extensión de 70 hectáreas del parque localizado en Santa María Xonacatepec, será en enero de 2024.

Espera que el gobierno de la ciudad tengo el tiempo necesario para culminar el trabajo en esas 70 hectáreas antes del 14 de octubre de 2024

Además subrayó que en San Miguel de Aparicio, la administración municipal, ya terminó los trabajos de un parque de menores dimensiones a las proyectadas en un principio en El Santuario.

Reveló que en esa junta auxiliar localizada también al norte de la metrópoli, el gobierno de la ciudad tuvo problemas con los derechos federales de una zona de esa área.

"Se vieron varias opciones, lo que al final se hizo la definición con el gerente municipal, Adán Domínguez Sánchez y el presidente municipal Eduardo Rivera Pérez. Es la intervención del Parque de El Ajolote, son más de 70 hectáreas y estamos trabajando en la primera etapa, esperemos tenerla para el mes de enero concluida, y esperemos que nos dé tiempo para sacar la segunda parte en adelante".

Refrendó que en Aparicio, el parque no será nuevo por los problemas de los derechos del predio con la Federación.

"No no será ya uno nuevo, pero se utilizará ese parque, que obviamente es un buen pulmón para la zona norte, porque habíamos pensado en otras zonas; en Aparicio lo que viene siendo El Santuario, nada más que ahí teníamos problemas por los derechos federales. Entonces se hizo un parque en El Santuario, pero chico no con las dimensiones como el de El Ajolote".

Semáforos sincronizados

La sincronía de los 900 semáforos en vialidades principales de concreto hidráulico y corredores principales como la Diagonal, se notarán en el primer mes de 2024.

Precisó que la subsecretaría de Movilidad de su secretaria, está trabajando, al lado de la empresa TrafficLight en la centralización.

Esta parte de la movilización vehicular se acompañará cuando entre en funciones, el llamado edificio fortaleza de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

"Yo espero que para principios de diciembre, estemos trabajando de manera puntual, sobre los lugares en donde se van a implementar, sobre todo en primarías y locales, por ejemplo en esta zona (de prados Agua Azul) y algunas que no son de concreto como la Diagonal Defensores de la República".

Biciestacionamiento Margaritas

Vélez Tirado negó la existencia de atrasos en los trabajos del biciestacionamiento Margaritas, después de revelar que suma 90 puntos porcentuales financiado por la Agencia Francesa de Desarrollo.

El organismo galo destinó 500 mil euros para desarrollar el proyecto, que al concluirse tendrá 400 lugares para las bicicletas.

Rehabilitación calles sector norte

Al referirse a la rehabilitación de las calles 10 a la 18 Poniente-Oriente entre la 11 y 2 Norte, anunció que deberán estar listas este último martes del décimo mes de 2023.

Reveló que el día previo, realizó un recorrido por ese sector para corroborar la conclusión de las obras.

Bajo ese nuevo panorama, indicó que la administración municipal, ya realiza una campaña informativa sobre el cambio de sentido a la 10 y 14 Poniente-Oriente.