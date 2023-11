Derivado de las recomendación Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el alcalde Eduardo Rivera Pérez, ha propuesto a Pemex desviar los ductos de la zona norte de Puebla capital para evitar catástrofes como la ocurrida en San Pablo Xochimehuacán.

La explosión provocada por huachigaseros en esa junta auxiliar, causó muertos y casas destruidas a 15 días de que entró en funciones el gobierno de coalición PRI-PAN-PRD al Ayuntamiento.

Después de la inauguración del Deportivo las Aves, precisó que bien pudo no aceptar la recomendación, pero decidió aceptarla porque su gobierno es sensible y se necesita trabajar conjuntamente con Pemex.

La CNDH emitió la recomendación la víspera, en el documento se lee que tanto Pemex como el Ayuntamiento de Puebla, son omisos por no prevenir el incidente; además omitieron desarrollar acciones coordinadas para garantizar la vida, la seguridad e integridad personal, pero también por no preveer la protección de las viviendas y los bienes de las familias que viven en la colonia San Pablo Xochimehuacán, en Puebla, Puebla, a donde la ordeña a los ductos afectó a 265 a vecinos y habitantes de esa gran zona.

Rivera Pérez indicó que realizarse el censo de las personas afectadas, pero también recordó que este fue un problema heredado por el gobierno del pasado.

"Es un tema complejo y este es un tema que nosotros heredamos, a 15 días de haber entrado el gobierno fue cuando lamentablemente acontecieron estos hechos, es un tema también muy complejo porque la ubicación de varios de los predios, colonias completas viviendas, pues ha hecho de manera histórica, tienen décadas la ubicación y en algunos casos hasta irregular (la construcción) de viviendas en esta zona donde transitan los ductos de Pemex".

Bajo esta perspectiva, indicó que no sería mala idea que Pemex desvíe los ductos a zonas no habitadas.

"Es un problema heredado y de décadas; decidimos aceptar la recomendación, pudimos no aceptarlo, pero vamos a trabajar con Pemex para hacer planes de capacitación y verificación en la zona norte y tareas como censo de personas afectadas; será complejo llegar a una solución total, a quién quitas ¿a los vecinos? ¿a las colonias? nosotros si lo hemos hecho, se ha notificado y no sería mala idea si pueden desviar ductos donde no esté habitada por la población".

Refrendó que está situación se debe trabajar con el gobierno Federal y Pemex, pero las instancias federales deben estar pendientes del uso responsable de los ductos para evitar Incidentes que lamentar.

Recomendación CEDH

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 169/2023 a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a los integrantes del H. Ayuntamiento de Puebla, tras comprobar que dichas autoridades omitieron llevar a cabo acciones coordinadas para garantizar la vida, la seguridad e integridad personal, así como para proteger las viviendas y los bienes de las familias que viven en la colonia San Pablo Xochimehuacán, en Puebla, Puebla, lo que conllevó a una explosión por toma clandestina de gas LP que afectó a 265 habitantes, vecinos de dicha colonia.

El 31 de octubre de 2021, las autoridades de Pemex tuvieron conocimiento de una fuga de gas, por lo que, en coordinación con el cuerpo de Bomberos de Puebla, procedieron a tomar las medidas de seguridad en el área y a evacuar a los habitantes de la colonia mencionada. La situación hizo crisis y se produjeron diversas explosiones que le causaron la muerte a una persona y lesiones a 11 más. El 1 de noviembre de 2021, esta Comisión Nacional recibió una queja donde se denunciaban estos sucesos. Ante estos hechos, el 12 de noviembre de 2021, personal de esta Comisión Nacional realizó una visita al área dañada, ocasión en que entrevistó a diversas personas afectadas por las explosiones producidas por la fuga de gas LP de los ductos propiedad de Pemex, y practicó inspecciones oculares en el sitio.