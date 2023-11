Al advertir que no buscará candidatura alguna para buscar ser diputada local o Federal o alcanzar el Senado, la secretaria del Medio Ambiente, Myriam Arabian Couttolenc, dijo que únicamente apoyará al alcalde, Eduardo Rivera Pérez, desde su tendencia desarrollando correctamente su trabajo.

Pero, además, aclaró, que tampoco acompañará en campaña a su correligionario porque está segura que desde su trinchera para seguir corrigiendo el rumbo de Puebla capital.

"No, no, lo voy a acompañar (a Eduardo Rivera) haciendo mi trabajo bien, demostrando que no solo hay que corregir el rumbo de Puebla sino el del estado, entonces aquí estaremos".

Al concluir la inauguración del foro de Empoderamiento para las Mujeres en el Parque de la Laguna de Chapulco, precisó que está dedicada tiempo completo al buen funcionamiento de la secretaría a su cargo.