El Ayuntamiento no dará permisos a vendedores ambulantes para instalarse en las calles del Centro Histórico, priorizó el alcalde Adán Domínguez Sánchez, luego de advertir que los operativos serán permanentes hasta el último día de la administración para mantener el orden en la zona.

Recordó que el Código Reglamentario Municipal (Coremun) precisa que este tipo de actividad comercial no está permitida.

Aclaró en primera instancia que los vendedores ambulantes serán advertidos para retirar sus puestos, pero si hacen caso omiso a los llamados del personal de Vía Pública del Gobierno de la Ciudad, se procederá a retirar la mercancía.

“Esto es muy claro, se ha dicho muy claramente durante los últimos meses y lo volvemos a decir, no hay permisos para ambulantes. No hay permisos en el Centro Histórico, el propio Coremun así lo señala. No paramos, todos los días estamos revisando y haciendo estos operativos y lo vamos a seguir haciendo esta temporada y hasta los últimos días de gobierno de esta administración, todos los días para mentener el orden”.

Desde la colonia México 83, insistió que su gobierno no mostrará debilidad, y realizará los mismos protocolos para mantener el orden, la seguridad y la tranquilidad en el Centro Histórico.