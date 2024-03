Ante la presencia de personas dedicadas al sexo servicio en calles aledañas al zócalo ya está en presuntos lugares a donde desarrollan su trabajo, el alcalde, Adán Domínguez Sánchez, refrendó que la autoridad municipal solamente regula el servicio que prestan los hoteleros y comercios, pero el Ayuntamiento no cuenta con facultades para replicar la acción con sexoservidoras o sexoservidores.

Recordó que la administración municipal, únicamente regula la vía pública, pero esa acción se dirige exclusivamente a los vendedores ambulantes porque el Coremun no contempla al sexo servicio por no existir un giro comercial que permita realizar esa actividad.

“El Ayuntamiento regula como tal los comercios que no tienen que ver con el sexoservicio y la vía pública que tiene que ver con los ambulantes, en ese sentido somos muy respetuosos de las facultades que tiene cada una de las dependencias. El Coremun no tiene dentro de los giros ninguno que tenga que ver con esta actividad, es decir, no hay uno que permita la actividad”.

Ante esa perspectiva recapituló, que es la autoridad de la Fiscalía General del Estado (FGE) la encargada de perseguir el delito de trata de personas.

Insistió, que el gobierno de la ciudad no puede intervenir en esa actividad que realizan las sexoservidoras y los sexoservidoras en arterias aledañas al corazón de Puebla.

“La trata de personas es un delito que se persigue, pero el Ayuntamiento no es la autoridad competente para perseguir este delito; lo que la ley persigue, la FGE, es el delito de trata de personas que es cuando una persona trata a personas y hace negocio, esa es facultad de la FGE quien debe perseguir estos delitos”.