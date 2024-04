Los vecinos de la colonia San Manuel sufren por la falta de mantenimiento de las tuberías de parte de Agua de Puebla para Todos, porque son drenajes de hace más de 45 años y necesitan cambio total y no parches como lo hace ahora la empresa concesionaria del servicio del agua.

El problema es que los drenajes ya no servían y emitían olores insoportables, porque en temporada de lluvias, los desagües colapsaban y tenían que venir las bombas de Agua de Puebla para Todos a destapar porque se hacían muchos lagos con excremento.

Ahora que vinieron a hacer obra, el problema que encontraron fue más grave, porque la casi totalidad de los tubos del drenaje no sirven, están viejos y necesitan cambios completos y no parches como iniciaron a hacer los trabajadores de la empresa contratada por la concesionaria.

Por eso, decidieron meter a una nueva constructora que, ahora empezó con el cambio de algunas tuberías, “empezaron con obras que no tenían pies ni cabeza y justificaron que no podían cambiar las tuberías porque no alcanzaba el presupuesto”.

Vecinos mencionaron que, con el socavón del 2023 se evidenciaron grietas y ahora que abrieron para las tomas de agua, revisaron el drenaje y se dieron cuenta que estaba mal varios tramos de la tubería de drenaje, porque estaba desecha, reveló la señora Oropeza de la calle Río Salado.

Tan grave es el problema en San Manuel que, en algunas casas el drenaje de las tuberías se salía hacia el WC y por eso tuvieron que cambiar todo, pero no la querían cambiar porque no estaba presupuestada y tienen recursos limitados.

Por eso, un grupo importante de vecinos tuvieron que llevar un escrito a la concesionaria peroles dijeron que iban a ver si había dinero, sin embargo, con el cambio de la empresa para la obra, decidieron cambiar también todas las tuberías, que de por sí no servían.

Los trabajos que ahora mimo llevan a cabo, dijo la señora Cabrera, ya causaron estragos en varias viviendas, porque al romper las tuberías el agua del drenaje se filtraba y se metía hacia las casas, “el problema es que el agua es pestilente y daña las viviendas”.

Las vecinas dijeron que las calles tienen más de 45 años de construcción, sin embargo, ahora que entraron las obras de la empresa que tiene la privatización del agua, todo lo hace es sin la planeación adecuada, “esperamos que lo hagan bien y no tengan que rehacer todo”, dijo la señora Oropeza.

Sin embargo, alertaron que las obras están causando daños en las tuberías del agua potable, aunque les dijeron que las iban a empezar a cambiar, “desde el principio, los cambios tuvieron un problema, porque abrieron y se salía el agua hacia las casas”.

Además, en el primer momento en que abrieron, las tuberías no estaban bien conectadas, por eso, desde el momento en que cambiaron de constructora, los trabajos se fueron más rápido.

Cabe mencionar que las obras de cambio de drenaje están desde la 18 hasta la 14 Sur, en las calles de Río Jamapa, Río Salado, Río Verde, Río Pánuco, entre otros, además, también cambiaron las tuberías de las escuelas primaria y secundaria de la calle Circunvalación.