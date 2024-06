Después de que la diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia, aseguró la víspera en el pleno del Congreso, que "cómo es posible que el presidente municipal, Adán Domínguez Sánchez haya usado a menores de edad en horarios de trabajo, con recursos del Ayuntamiento", induzca "a menores de edad (...) está violentando los derechos de la niñez, es grave, los niños no participen en política", el alcalde dijo que no se refirió a nadie, "comenté en 20 segundos lo que es verdad".

La pelea y el dolor por la derrota de Eduardo Rivera Pérez en el proceso electoral del primer domingo de junio, se evidencia en el espíritu panista a través de la guerra de declaraciones, este viernes 28, el alcalde refrendó que la sobre reacción de la diputada no le merece mayor opinión.

Fue el viernes 23 de febrero de 2024, cuando Rodríguez Della Vecchia, renunció por motivos personales a la candidatura a diputada Federal por el Distrito IX, por la coalición Mejor Rumbo para Puebla.

La víspera, después de la sesión en el Congreso, confesó que Rivera Pérez pretendía indicar a los votantes que el día de la contienda electoral votarán de forma cruzada por los candidatos de la coalición, como lo hizo en el 2021 en contubernio con el exgobernador Miguel Barbosa Huerta, "pese a ello gane".

La panista, subrayó que en esta ocasión, las negociaciones entre dirigencias y candidatos la dejaron afuera del proceso de reelección pese a tener derecho.

El jueves 26 previo, Domínguez Sánchez, en la secundaria Federal número 5, aseguró que la diputada, renunció un día antes de comenzar la elección y dejó tirado al PAN.

Además, a tres alumnos preguntó "Ella es presidenta de la comisión de la familia y la niñez (del Congreso), han escuchado, alguna acción, de la comisión (...), ¿aquí han escuchado alguna acción de la comisión de la familia en la niñez?".

Este viernes, desde la Academia de Policía de la SSC, refrendó que hay que ser de cabeza fría

"Cuando yo señalé que tenemos que tener cabeza fría y tenemos que ser autocríticos y responsables de nuestras acciones, y decisiones en ningún momento me referí a nadie en personal. Entonces después ustedes, alguno de ustedes, me preguntó, sobre algún caso específico y yo comenté en 20 segundos, lo que es verdad. No lo voy a repetir y al respecto veo una sobre reacción que no merece mayor opinión".