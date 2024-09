Ante la inconformidad de Mónica Della Vecchia, Rafael Micalco y Edmundo Tlatehui por la forma de la elección de su dirigente estatal y solicitar a la dirigencia nacional del PAN, realizar el proceso interno, Adán Domínguez Sánchez, advirtió que serán relegados.

Los panistas que quieren una elección de su próximo dirigente estatal por voto directo de la militancia y no por la elección del Consejo Estatal, la víspera en conferencia de prensa, nuevamente indicaron no confían en que su aún dirigente Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, desarrollo un proceso transparente, pero sí cuchareado para el grupo del candidato perdedor a la gubernatura Eduardo Rivera Pérez.

Bajo esa atmósfera efervescente panista, quien ya se levantó la mano para llevar las riendas de su partido, después de concluir su ciclo como alcalde de Puebla el 14 de octubre o sumarse a quien aglutine al panismo poblano, recordó que el PAN puede elegir a su dirigente a través del voto directo o por el Consejo Estatal.

Acentuó que las expresiones de todas y todos los militantes del PAN pueden ser bienvenidas, sin embargo, le parece que los albiazules deben ser muy objetivos al momento de emitir alguna opinión respecto del partido y sus procesos.

"El partido tiene sus estatutos, el partido también señala cuáles son las maneras y las formas de elegir a sus dirigentes, dentro de esas maneras y formas existen dos opciones, una es por manera directa de todos los militantes y otra es la elección por parte del Consejo estatal, las dos son legales, las dos son legítimas, en los dos casos el dirigente o la dirigente puede ser elegido vía los militantes que conforman el partido o quienes conforman el consejo estatal, quien decide cómo se elige a la dirigente o al dirigente".

Domínguez Sánchez insistió que en esta etapa "histórica" del PAN poblano y nacional, el albiazul necesita de unidad antes de grupos o facciones partidistas.

"Debemos hacer un partido responsable desde la oposición, hay grandes temas en el país y hay que estar atendiendo, y no únicamente mirando al ombligo del partido, y hay que atender los temas del país como una posición responsable en unidad todas y todos lo que estamos; algunos, insisto si no quieren o no pueden unirse a esa unidad, me parece que serán relegados por sus propias acciones".