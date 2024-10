Integrantes de Asociación Cultural y Recreativa para la Proyección del Invidente Puebla A.C. (ACRIP) realizaron una marcha donde piden apoyo a las autoridades para su movilidad.

En el marco del Día del Bastón Blanco, las personas con discapacidad, al realizar una caminata desde el Paseo Brazo al zócalo de la ciudad de Puebla, exigen mejores condiciones para su movilidad en la ciudad, indicó Alejandro Ramírez presidente de ACRIP

De esta manera, señalaron la importancia en su vida de esta herramienta, al señalar que por la ciudad hay hoyos, coladeras, desniveles en las banquetas y falta de paso podotáctil.

Luego de dos meses de espera, finalmente el DIF estatal hizo hace entrega de los bastones que estaban pendientes de entrega, con los que harían la marcha hacia varios puntos de la ciudad, para demostrar su dificultad.

La caminata fue para concientizar a la ciudadanía acerca de los espacios inclusivos y una vialidad segura, vestidos con una casaca fosforescente verde para evitar que ocurriera algún accidente.

"Sí a la inclusión, no a la discriminación", "La ceguera no se pega al ciudadano, si me ves échame la mano", "Igual que tú salgo por mis metas, cuida tu banqueta", son algunas de sus consignas.

Entre sus demandas principales, solicitaron la atención y rehabilitación de las banquetas no solo en el Centro Histórico, sino también en las colonias de la capital poblana.

De este modo, sigue la solicitud de la colocación de huellas podotáctiles en banquetas y cerrar coladeras para evitar que personas con discapacidad visual sufran accidentes.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en 2021, en el estado de Puebla 126 mil 363 personas tienen alguna dificultad para ver, aún con el uso de lentes.

Por lo tanto, las personas con discapacidad visual representan el 42.1% del total de la población con alguna discapacidad en la entidad poblana.