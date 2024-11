Al recordar que en México, las familias, ciudadanas y ciudadanos están viviendo tiempos oscuros, muy difíciles, de inseguridad, de violencia y de desprecio a la vida, el Arzobispo, Víctor Sánchez Espinosa, advirtió que lo impresiona mucho cuando cuando oye noticias: "los atormentaron, los mataron, los descuartizaron y los quemaron; qué terrible".

Desde la Basílica Catedral Metropolitana de Puebla, recordó que ninguno de los 32 estados de la República mexicana se salva de esta violencia desenfrenada, que las autoridades hasta el momento, no han controlado con acciones contundentes.

"A mí me impresiona mucho cuando oímos noticias los atormentaron, los mataron, los descuartizaron y los quemaron; qué terrible, qué desprecio tan terrible a la vida; los atormentaron, los mataron, los descuartizaron, los quemaron y esas son las noticias que estamos viendo todos estos días, tristemente en todos lados, en todo México".

A los feligreses locales, nacionales y globales que en esta ocasión colmaron el interior de la Catedral, pidió realizar oraciones a Jesús para que venga a poner Paz en este pobre México, qué tanto está sufriendo en compañía de sus habitantes por tanta sangre derramada diariamente.

"El próximo domingo, celebramos a Jesús como rey del universo, que venga a poner Paz a este pobre México nuestro, que tanto queremos, por lo que tanto está sufriendo y por tanta sangre que se está derramando, con estos sentimientos continuamos pidiendo a Dios, nuestro señor, por nuestra patria y por la paz".

Bajo ese panorama, advirtió que ante los nubarrones y tormentas que amenazan la vida de las y los mexicanos, la palabra de Dios iluminará las tinieblas por la que atraviesa México y su población.

Monseñor, realizó oraciones especiales por el eterno descanso del exalcalde de Tepeojuma, Manuel Ismael Gil, quien fue ejecutado el viernes 15 de este noviembre

Sánchez Espinosa, recordó que la Catedral se iluminará de rojo en el #RedWeek2024 del viernes 22 al domingo 24 de este noviembre por tanta sangre derramada en México para visibilizar los ataques a los creyentes y a los templos.

"La catedral se va a iluminar de rojo por tanta sangre que está derramando en nuestra patria, por periodistas, sacerdotes y por tantos hermanos nuestros que son asesinados".

En esta semana roja, subrayó que México se unirá este evento internacional en donde participan 27 países del Continente Americano, Europa y Oceanía.

"No solo es Puebla, no solo es México, es un evento internacional donde participarán más de 20 países de Europa, América y de Oceanía. Entonces no les extraño ver nuestra Catedral iluminada de rojo por la parte de afuera, Ese es el motivo, tanta sangre derramada de sacerdotes, de periodistas, hermanos y hermanas nuestras, es la semana roja, como hoy se le llama y se realiza cada año para concienciar sobre la violencia y hostigamiento que enfrentan miles y miles de personas muchos a causa de su fe".

Priorizó esa violencia que sufren los cristianos en el mundo se ha reflejado en los últimos meses en Nicaragua en donde su gobierno ha permitido que los templos se vandalicen, se agreda a sacerdotes y a cristianos.