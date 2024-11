Al negar presencia de ambulantes de Antorcha Comercial en el corredor de la 6 Oriente y 5 de Mayo, entrada a Plaza Victoria, el regidor antorchista, Ovidio Celis Córdova, advirtió que la autoridad, seguramente ordenará al comercio informal.

Priorizó que no ha tocado ese asunto por corresponder al secretario de Gobernación, Francisco Rodríguez Álvarez.

El presidente de la comisión del Deporte, acentuó que el comercio informal debe ordenarse y, seguramente, la instancia correspondiente lo hará.

"No hemos tocado ese asunto, al que le toca revisar el tema es a la instancia correspondiente, nosotros aunque tengamos alguna opinión acerca de ese asunto, pues, que vamos a decir; en realidad el que lo debe hacer, es el gobierno, está para eso qué deben hacer ordenarlo lo que siempre deben hacer, ordenar, hay que ponerle orden, pues si no se les desborda. Yo creo que lo van a hacer".

Además, aclaró que no cuenta con un censo sobre el número de comerciantes informales de Antorcha Comercial.

"La verdad no tenemos un censo todavía, pero, lo vamos a hacer para hacerlo llegar; No tenemos en Plaza Victoria, la gente lo sabe, Gobernación lo sabe, Antorcha no tiene ningún comerciante afuera de Plaza Victoria, ni en la entrada, lo sabe gobernación y lo sabe todo el mundo".