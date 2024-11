Quitar el descuento a estudiantes serviría a los transportistas, sin embargo, siguen en la misma posición de que se incremente la tarifa en general del pasaje del transporte público y quitárselo a tercera edad y discapacitados, por lo que no descartan protestas.

Así lo mencionó en entrevista Samuel Méndez, presidente de la Asociación Enlace de Transporte en Puebla, quien indicó que siguen dispuestos a continuar las pláticas con el actual gobierno.

Explicó que quitar el descuento es viable, debido a que en el caso de los estudiantes de nivel superior, en su mayoría sus instituciones educativas cuentan con transporte para ellos, como es el caso de las universidades de las Américas (UDLAP), Iberoamericana o la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

En el caso de los estudiantes de niveles básico, de primaria a preparatoria, ya cuentan con las becas que otorga el gobierno federal, en las que se detalla en parte son para transporte.

Reveló que en la segunda reunión con autoridades de la Secretaría de Gobernación, se les explicó la situación de los descuentos, pero también quieren quitar los que se les hacen a personas de la tercera edad y discapacitados.

Señaló que las personas de la tercera edad ya cuentan con sus pensiones del gobierno federal, las que también incluyen el apoyo al transporte, además de que en la ley de movilidad federal no hay contemplada una tarifa cero, por lo que dijo, es ilegal que las personas con alguna discapacidad paguen.

En este último caso, dijo que están dispuestos a aplicar el 50 por ciento de descuento al pasaje a personas con alguna discapacidad, pero ninguno a las personas mayores, porque ya tienen apoyos.

Indicó que en los conteos que llevan los concesionarios, tienen entre un 12 y 38 por ciento de promedio de su pasaje son estudiantes; tercera edad, un 11% y 10 por ciento personas con alguna discapacidad física.



-¿Si quitaran todos esos descuentos, ya quedarían conformes?

-No, obviamente no, porque quieren hacernos pasar como ilegales y que nosotros somos los responsables, pero la autoridad es la que violenta la ley, ellos nos regulan y deben tener los montos de lo que necesitamos para operar.

Por lo tanto insisten en que debe haber un incremento al pasaje, para pagar los montos de operación, los que si cubren con subsidios a la Red Articulada de Transporte Articulado (RUTA).

“Cada ruta tiene gastos, están los checadores, los que lavan las unidades, las papeletas que venden, luz, en mi caso pago baños, rentamos tres casas, son un chingo de gastos, se van casi 200 pesos".