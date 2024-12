Al dejar abierta la posibilidad de usar a la fuerza pública para los ambulantes en el Centro Histórico de Puebla que no respeten las áreas, no permitidas, el alcalde José Chedraui Budib, refrendó que el diálogo es la unica forma para alcanzar acuerdos entre el Ayuntamiento y las organizaciones de comerciantes informales.

Luego de la instalación del Comité de Planeación de Desarrollo del Municipio de Puebla (Coplademun), dijo que desde el primer día de su administración se pusieron en marcha operativos para evitar la proliferación del comercio informal.

Subrayó que con el diálogo se puede alcanzar cualquier acuerdo, además, reconoció a las organizaciones que sí han colaborado con el ayuntamiento para tener orden en las calles del corazón de Puebla, pero, acentuó que cuando no se tiene disposición por alguna de las dos partes se tiene que tomar otras determinaciones.

“Estamos, como dijimos desde el primer día de trabajo, hay que platicarlo, no se van a permitir los ambulantes en las áreas donde no están autorizados, hay muchas, la mayoría de las organizaciones se han sumado a poder trabajar de la mano de la administración, pero hay un par que no lo hacen y sin duda, se debe tomar otra vía”.

Priorizó que el uso de los municipales es la última instancia que estaría tomado en cuenta, porque la meta es que todo se resuelva tranquilamente y con acuerdos para los comerciantes informales, como para el ayuntamiento.

El domingo por la tarde se desarrolló un zafarrancho ente dos comerciantes de dos organizaciones distintas disputarse el amor de una vendedora informal en una persona quedó herida, además de los destrozos que hubo a algunos puestos.