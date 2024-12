Derivado de una ola de inconsistencias al margen de la ley, la expresidenta del Consejo de Vigilancia de la Junta Auxiliar de La Resurrección, Micaela Méndez Tlaxca, priorizó que la asamblea del domingo 8 de diciembre para elegir a integrantes del comisariado Ejidal de la demarcación, es nula por carecer de bases jurídicas.

Subrayó que el ejercicio democrático se desarrolló con la visitadora agraria con representantes de la junta auxiliar, pero, dijo que la propia funcionaria determinó que no existían las condiciones para que la asamblea tuviera legalidad.

Priorizó que entre los aspectos a destacar se encuentra que alrededor de 50 ciudadanos y ciudadanos de esa localidad no acreditaron la calidad de ejidatarios por lo que no hubo circunstancias para determinar al ganador.

"Había integrantes en esa asamblea que no son ejidatarios por tal motivo, la visitadora agraria declaró que no existieron circunstancias para consumar la asamblea, por lo tanto, no hubo una consumación de Asamblea conforme a la Ley Agraria Vigente".

Refrendó que el acta circunstanciada levantada por la visitadora agraria, se corroboró ese hecho, además de que las boletas para votar, además de otros documentos se los llevó el representante general de la planilla El Gallo, acción ilegal.

Reveló que todos esos hechos acontecidos a través de documentos se impugnaron ante el Tribunal Agrario, ahora el conflicto esta en manos de esa instancia que determinará si anula la elección, por no existir legitimidad de ninguna planilla.

Ese proceso desarrollado el Ejido de La Resurrección no tiene autoridades conforme a la Ley Agraria, insistió.

Ante esa perspectiva, indicó que las personas que violentamente tomaron las instalaciones del Comisariado Ejidal no tiene ninguna derecho legal, además han hecho caso omiso, pero sobre todo han violado la Ley Agraria, y al propio comisariado, ejidal de La Resurrección.

"Hacemos un llamada al Tribunal Agrario a que determine oportunamente en favor del ejido, así como están al margen de la ley, las personas que se ostentan como autoridades ejidales porque están ursupando funciones y cargos que no les corresponde".