En las diferentes zonas de Puebla existen más de seis mil árboles en malas condiciones físicas, a los que urge desaparecer del panorama urbano para evitar incidentes lamentables a transeúntes, automovilistas y motociclistas, además, de usuarios del transporte público advirtió el presidente de la comisión de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Rodrigo Durán Herrera.

Subrayó que es necesario que estos ejemplares sean talados porque por dentro están sin vida a pesar de tener sus hojas verdes

Recordó que la plaga de mosquitas blancas se comen el interior nutriente de los árboles para dejarlos prácticamente a la deriva, y con cualquier ráfaga de viento fuerte o movimiento telúrico pueden venirse abajo.

Insistió que, de acuerdo a un estudio, de la anterior administración, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, señaló que son 2 mil 500 árboles que deben talarse; sin embargo, posteriormente, las ex autoridades se retractaron.

Dijo que ese proceso de tala ya comenzó en el Paseo Bravo la semana previa con el retiro de un árbol y posteriormente continuarán con un grupo de 10 palmeras que están también muertas por dentro.

Priorizó que, de acuerdo con la norma del gobierno del alcalde José Chedraui, por cada ejemplar talado, deberán sembrarse 10 árboles más, que sean amigables con el ambiente.

Refrendó que es necesario derribar esos árboles, porque descubrieron que el informe que heredó la anterior administración está inconcluso, al principio en ese estudio se indicó que eran 2 mil 500 árboles, pero "realmente resulta que no, ellos no definieron el estudio y no sabemos si está bien hecho".

Derivado de esa situación ecológica crítica, dijo que ha estado en constante comunicación con el secretario del Medio Ambiente, Iván Herrera Villagómez y el alcalde José Chedraui Budib para conocer las acciones que desarrollarán.

"Hace unos días el secretario Iván Herrera apoyado por una compañía tallo un árbol de dimensiones muy considerables en el Paseo Bravo y luego continuará un grupo de palmeras, que también está totalmente destruido por dentro por la plaga de las moscas blancas".

Bajo esa perspectiva, acentuó que el gobierno de la ciudad, no quiere que ocurra un incidente lamentable con algún peatón, automovilista, motociclista o usuario de las unidades del transporte público.

“Se mencionó que eran dos mil 500 árboles, pero resulta que no es así, son seis mil, solo hicieron el estudio, pero no ejecutaron nada, y los árboles ponen en riesgo la vida de la gente, porque en cualquier momento pueden caer y ocasionar hechos que lamentar, no sabemos si ese estudio está bien hecho”.

Reveló que este Ayuntamiento mantiene un estudio profundo porque realmente se desconocen la totalidad de ejemplares enfermos, o si su vida activa ya concluyó.

La observación

El regidor Rodrigo Durán Herrera lamentó que las autoridades panistas no hayan hecho nada por talar árboles enfermos, evadiendo su responsabilidad para salvaguardar y proteger a las y a los poblanos.