Fue el 19 de febrero previo, cuando personal de Protección Civil y de la Secretaría de Gestión de Riesgos del ayuntamiento de Puebla realizaron el primer recorrido al colegio Loreto, para conocer su programa de Protección Civil, con el fin mantener segura a la comunidad estudiantil.

Las autoridades de esa institución educativa acordaron con personal del gobierno de la ciudad que para la segunda visita todo estaría en orden en beneficio de sus escolares, pero el martes cuatro de este febrero personal de Protección Civil y de la Secretaría de Gestión de Riesgos, regresó nuevamente al colegio para observar que todo estuviera, no fue así.

Esta clausura no es definitiva, pero los directivos de ese colegio deberán de pagar su multa, ponerse al corriente con todos los documentos que se requieren para funcionar y, sobre todo, proteger a su población escolar.

Después de la inspección en la que se constató que no contaban con la Constancia de Registro de Programa Interno de Protección Civil, con Carpeta Integrada por el Programa Interno de Protección Civil, extintores vigentes, el cableado eléctrico no estaba en tubo Conduit para evitar incidentes y la salida de emergencia no contaba con barra antipánico libre de obstáculos; el personal del ayuntamiento procedió a la clausura.

El colegio Loreto se ubica en la privada B de la 23 Sur, número 2307 de la Colonia El Águila de Puebla.