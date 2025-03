Cargo Móvil, SAPI de C.V., no recibirá ninguna comisión por los 10 pesos de cobro a partir de la cuarta hora más por uso de los estacionamientos rotativos ni por las multas, advirtió el subsecretario de Movilidad, Norman Campos Velázquez, después de aclarar que únicamente recibirá los 16 millones de pesos del pago multianual, como marca la licitación.

Además, se activarán cuatro unidades del gobierno de la ciudad con cámaras de vídeo-vigilancia, para supervisar si los automovilistas estacionan correctamente sus unidades motoras.

Parkimóvil, durante el gobierno panista previo, captó más de 44 millones de pesos por el programa de estacionamientos virtuales, que comenzó a desarrollarse en junio 2022 y culminó el 14 de octubre de 2024. Pero ese gobierno del blanquiazul nunca aclaró si entregó algún porcentaje por infracciones a la empresa.

Al finalizar la Comisión de Movilidad e Infraestructura, insistió que la empresa Cargo Móvil, SAPI de C.V., no recibirá lo que recaude el ayuntamiento por las infracciones y la tarifa de 10 pesos por usar los estacionamientos públicos una hora más u 11 horas más.

Refrendó que los recursos se direccionarán a las mismas calles, colonias y barrios a donde estén pintados los estacionamientos públicos.

"La empresa no tiene que ver nada en el tema de los recursos, las multas y el cobro son ingresos para el ayuntamiento; como establecieron los regidores en Cabildo".

El mantenimiento de la señalética de los estacionamientos rotativos derivará del recurso del uso de los parquímetros en los diferentes corredores.

Los corredores o polígonos, como son llamados por regidores, son los del Centro Histórico, el Carmen-Huexotitla, Avenida Juárez-Santanita y Volcanes-Chulavista en compañía del Barrio de Analco.

Campos Velázquez dijo que no existen cambios en el contrato con Parkimóvil y desde que ganó la licitación se informó que no recibirá porcentaje de las multas que se aplicarán a los automovilistas que no respeten los estacionamientos rotativos, en compañía del registro en la aplicación.

"La licitación dice que la firma recibirá 16 millones de pesos anuales, es un contrato multianual por 32 meses de servicio, y será hasta octubre del 2027".

Recordó que la convocatoria puntualiza que la firma entregará al gobierno de la ciudad 30 movilizadoras o arañas para colocar a las unidades de los usuarios que no respeten las reglas de operación de los estacionamientos públicos.

Refrendó que la supervisión con cuatro unidades móviles con cámaras de video-vigilancia y los supervisores, se realizará conjuntamente con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Campos Velázquez advirtió que con la tecnología se verificará que los usuarios estén registrados en el sistema, los lectores de placas en las unidades motoras de la administración municipal.

Durante la sesión, informó que en la anterior administración panista, se recaudaron más de 44 millones de pesos, por registrarse y se le entregó un porcentaje del 17 por ciento a Parkimovil.

Este martes en sesión ordinaria de Cabildo, se aprobará el cobro de 10 pesos por hora, después de que venza el plazo de las tres horas gratuitas.