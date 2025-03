Derivado de la falta de claridad de los estados financieros del gobierno municipal panista previo, una empresa intentó "chamaquedar" al gobierno de la ciudad, cobrando una factura sin ninguna base de la Tesorería, reveló el alcalde José Chedraui Budib, al advertir que no se pagarán adeudos de la administración anterior hasta corroborar la existencia de los verificables ante señalamientos de regidores panistas sobre una lentitud para liquidar deuda del trienio blanquiazul.

Durante la sesión ordinaria de Cabildo al ser ser cuestionado por la falta de pago de los pasivos de 500 millones de pesos del gobierno panista, reveló que representantes de esa empresa arribaron al Ayuntamiento para intentar cobrar, pero esa factura carece de sustento, además no dio el nombre de la firma ni el monto por los insumos adquiridos por la autoridad del pasado.

Insistió que llegó la representación de una empresa a meter una factura por Oficial de Partes y no hay sustento ni en Tesorería, ni en Contraloría, ni en seguridad.

“Es una pena que se hagan las cosas así, por eso el dinero ahí está; se va a ir solventando con toda la mesura y toda la prudencia; no lo sabía nadie".

Subrayo que su gobierno en el procreso de solventación de pagos va a ir despacio, pero a paso firme y no ir rápido y dejar las cosas mal como las dejaron.

"Nosotros, no vamos a dejar ningún hoyo financiero ni subejercicios”.

Bajo ese panorama acentuó que la situación financiera del Ayuntamiento sí es estable, como corrobora el dinero que se encuentra en bancos para pagar la deuda del.pasado pero con las reglas claras y se usará con inteligencia, lo que no hizo la administración anterior.

“Ustedes no sustentaron sus gastos y por eso nos dejaron un hoyo financiero por más de 500 millones de peso. No vamos a pagar los adeudos anteriores hasta que no se verifiquen perfectamente bien, todos y cada uno de los entregables”, respondió al regidir yunquista Carlos Montiel Solana.

Además recordó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) prioriza anomalías en la cuenta pública 2022 y 2023 del gobierno panista de Eduardo Rivera Pérez, por más de 200 millones de pesos.

A Montiel le urgen que paguen deuda panista

El regidor panista, Carlos Montiel Solana, insistió que de los más de 500 millones de pesos en pasivos del gobierno anterior, no se han cubierto alrededor de 300 millones de pesos, derivado, desde su perspectiva de lentitud del gobierno de la ciudad.

Insistió que la mayoría de las facturas que se deben pagar ya pasaron por el análisis y aprobadas para ser liquidadas.

Dijo que la administración municipal tiene mil 450 millones de pesos en bancos, pero más de 300 millones de pesos son de pasivos pendientes.

Recapituló que la mayor de las facturas no tienen observaciones, "hay lentitud para ejercer recursos, puede haber un subejercicio o compras de último momento”.

Bajo ese panorama, el regidor morenista Leobardo Rodríguez Juárez respondió que donde sí existe la intitud, es en el proceso para sancionar el hoyo financiero que el gobierno de José José Chedraui heredó de la pasado administración panista.

Refrendó que esta administración se prometió que a través de la Tesorería y la Contraloría a identificar las irregularidades y sancionarlas.

Pero aclaró que como el gobierno de la ciudad es responsable qué ve analizar todo antes de sancionar.