Al aclarar que Antorcha Campesina es enemiga de tener conflictos personales, el regidor antorchista, Wences Ovidio Celis Córdova, priorizó que las más cinco mil o seis mil rutas están regularizada o en proceso de regularización.

Refrendó que Antorcha Campesina no tiene problema alguno, con la 28 de Octubre ni con ningún particular con el transporte público.

Después del desarrollo de la comisión del Deporte, subrayó que en México existe la libre asociación, nunca será un delito por estar arropado el albedrío de alianzas, uniones y sociedad en la Constitución.

"Nosotros no tenemos ni queremos generar problemas, con nadie, ni con la 28. No sabíamos que era un delito hasta ahora o que estaba mal, que había gente que militara con nosotros. Bueno creo que es el derecho de libre asociación que cada uno de los ciudadanos tiene, afortunadamente, establecido en la Constitución y que no nos da ningún gobernante; eso está en nuestra Carta Magna".

Pero, aclaró que también siempre lo ha declarado que existen algunas unidades en proceso de regularse.

Dijo que han llegado funcionarios a la administración estatal, especialmente a la secretaría de Transporte, pero en lugar de abrir la puerta del diálogo para la regularización la cierra.

"Creo que la secretaría está tratando de hacer es eso hacer una revisión para después durante la revista que es la revisión para saber y determinar quiénes son piratas y quiénes no son piratas; lo que se pueda regularizar. Nosotros siempre hemos sido muy claros mientras haya posibilidades que se regularicen porque no se ha regularizado algunas cosas. Yo también lo he dicho en algunas otras ruedas de prensa porque las autoridades han permitido que así trabajen, es decir han cerrado las puertas para que se regularicen, y así como se van a regularizar si tú llegas a la secretaría, y no te dan posibilidades de regularizarte".

Recordó que la ruta 25 Nueva Visión, suma más de 30 años dando servicio a la población, siempre han sido antorchistas.