Ante la aprobación de la Ley de Ingresos de Puebla 2025 por la LXII Legislatura para cobrar 10 pesos la hora, después de las tres primeras gratuitas, el alcalde José Chedraui Budib, advirtió que en los días siguientes realizará la presentación del sistema de estacionamientos rotativos.

Fue a través de su red social de X a donde agradeció también a los diputados del Congreso por dar el visto bueno, al programa de ordenamiento vial del gobierno de la ciudad.

"Hoy el Congreso de Puebla aprobó la modificación a la Ley de Ingresos de nuestra ciudad. Agradezco a las diputadas y los diputados por respaldar esta medida, que responde al diálogo permanente que establecimos con sectores y vecinos de la capital".

Subrayó el programa de reordenamiento vial del Angelópolis es único en territorio nacional por garantizar el uso gratuito de los espacios públicos hasta por tres horas en diferentes corredores comerciales de la Angelópolis.

Insistió que los recursos que se obtengan por los usuarios del sistema de parquímetros rotativos, después de los 120 minutos gratis únicamente se destinarán a la seguridad de las mismas zonas, al igual que para la infraestructura de las áreas.

"En próximos días haremos oficial su presentación donde daremos a conocer todos los detalles del programa".

La víspera, después de la presentación de la feria internacional de Puebla, realizada por el gobernador Alejandro Armenta Mier, subrayó que no existirán parquímetros en frente de de los hogares ni en las calles aledañas a donde se observarán entonces estacionómetros.

Insistió que "estamos" trabajando con los representantes ciudadanos, con más de 10 cámaras empresariales, con las que se llegó a un consenso.

"Sé perfectamente bien que no se puede dar gusto a todos, pero vamos en un porcentaje muy alto que la gente va a tener movilidad; todos los ingresos son dirigidos a seguridad y para que quede bien claro, los estacionamientos rotativos no estarán enfrente de sus casas ni en privadas ni calles a donde viven las personas".

Desde el zócalo del corazón de Angelópolis, insistió que las charlas con los representantes de las colonias continuarán.

"Vamos a seguir platicando con los colonos para demostrarles, que exactamente es lo que se va a hacer y a dónde se va a hacer; porque eso es una falta de comunicación que no hemos llegado a penetrar al 100 por ciento. Los estacionamientos no estarán en los frentes de las casas. No va a haber parquímetros, para que les quede bien claro; no va a haber parquímetros enfrente de sus casas".