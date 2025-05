Gerardo Herrera, nuevo gerente de Comunicación de Agua de Puebla, reconoció en entrevista con Informe 96 de Cadena IN los retos estructurales que enfrenta la empresa y destacó la urgencia de fortalecer la relación con la ciudadanía para hacer frente a la temporada de lluvias y a los problemas históricos del suministro de agua.

Herrera subrayó que uno de los principales desafíos en estos momentos es el efecto de la basura urbana en el sistema de drenaje. “Aún tenemos una cultura arraigada de arrojar basura en las calles, lo que tapa las rejillas. Parece un tema menor, pero cuando llueve fuerte, eso provoca inundaciones”, explicó.

El gerente también señaló que muchos de los problemas en el servicio, como fugas o cortes en el suministro, se deben a una red hidráulica antigua. “El sistema presenta constantes rompimientos. Sin embargo, con un gran esfuerzo y bajo el liderazgo del nuevo director, Jordi Bosch, se están logrando avances a una velocidad notable”, aseguró.

Sobre la necesidad de una transformación interna en Agua de Puebla, Herrera fue claro: “Este no es un problema nuevo. La empresa tiene once años, pero quizá antes no se tomaron decisiones adecuadas. Hoy vemos un cambio, una actitud diferente. Jordi Bosch atiende personalmente muchos casos; eso genera confianza”.

También hizo énfasis en la importancia de la atención ciudadana y recordó que todas las quejas o solicitudes pueden hacerse a través de redes sociales, donde la empresa aparece como @AguaDePuebla.

Finalmente, Herrera hizo un llamado a los poblanos para asumir una actitud responsable frente al entorno urbano. “Tirar un papel en la calle parece inofensivo, pero sí contribuye al problema. Necesitamos desarrollar una cultura de corresponsabilidad”, concluyó.