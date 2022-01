Registro permanente (Crossbooks), de Mary H. K. Choi, es una novela acerca cómo las redes sociales influyen en las relaciones cada día; de las obsesiones contemporáneas con la fama, el dinero y la libertad personal.

El día de su cumpleaños, en pleno invierno en Nueva York, durante el turno de noche en su modesto empleo como dependiente en lo que él jura que «no es una tiendita», Pablo Neruda Rind (sí, ese es su nombre), de madre coreana y padre paquistaní, pide un deseo desesperado: que ocurra algo inesperado que haga más soportable la monotonía. Y entonces ocurre…

Una chica extraña, con notable buen gusto para seleccionar golosinas, llega a la tienda; aunque al principio no la reconoce por su nombre en la tarjeta de crédito exclusiva, de pronto sabe que es una de las máximas estrellas pop, Leanna Smart, quien tiene suficientes seguidores en sus redes sociales como para poblar continentes enteros. Su vida es una mezcla de aviones privados, coreografías, habitaciones de hotel y gritos de extraños.

De inmediato surge una relación de entendimiento entre Pablo y Leanna, una amistad bajo un contrato de secrecía que lo llevará de un lado a otro de Estados Unidos y después a otros países, aunque esto será uno más de sus problemas entre la deuda que tiene por sus estudios universitarios truncos, un negocio fallido, los conflictos con su familia y su dificultad para definir qué es lo que espera del futuro.

La segunda novela de Mary H. K. Choi, también autora de Contacto de emergencia, presenta una trama intrigante en un sentido inverso al de tantos fanfics donde conocer a tus ídolos es lo mejor que podría pasarte, para hablar de cómo es ser uno mismo y tener un secreto en los tiempos de la hipervigilancia mediática y de las redes sociales, ese registro permanente de todos los detalles que conforman nuestra vida.

Sobre la autora

Mary H. K. Choi creció en Hong Kong y Texas, pero ahora vive en Nueva York. Escribe para The New York Times, GQ, Wired y The Atlantic. Ha escrito cómics para Marvel y DC, así como una colección de ensayos titulada Oh, Never Mind.

Participa en los pódcast Hey, Cool Job!, donde habla sobre la cultura laboral, y Hay, Cool Life!, en el que comparte sus opiniones acerca de la salud mental y la creatividad; además es corresponsal de la sección cultural de VICE News Tonight. Twitter: @choitotheworld.