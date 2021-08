Este jueves por fin se llevó a cabo el sorteo de la UEFA Champions League para la temporada 2021-2022 desde Estambul, Turquía.

Con la incertidumbre y emoción que siempre traen este tipo de eventos, el mundo del deporte estuvo al pendiente.

Tras hacer la ceremonia de los premios, comenzó la etapa más esperada con la repartición de los 32 clubes en los ocho grupos.

Con el avance de los bombos, se fueron realizando las entregas a lo mejor en el fútbol varonil y femenil dentro de la UEFA.

Este sorteo dejó grupos muy cerrados, siendo el Grupo A el de mayor relevancia al tener al Paris Saint Germain con Messi y el Manchester City y la tentativa llegada de Cristiano Ronaldo al cuadro de los Sky Blues.

All set for the 2021/22 season! 🤩



Which Champions League group are you most excited for?#UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/gpOCzlRtOd