Eduardo Adrián Ávila Sánchez venció por ippon al francés Nathan Petit en el duelo por el tercer lugar en la categoría -81kg varonil en los Juegos Paralímpicos de Tokyo 2020.

Eduardo Ávila es un deportista mexicano que compite en yudo adaptado. Ganó tres medallas en los Juegos Paralímpicos de Verano entre los años 2008 y 2016.

Cuatro medallas paralímpicas:

Beijing 2008

Londres 2012

Río 2016

Tokio 2020

Ávila venció en cuartos de final al ucraniano Dmytro Solovey. En semifinales, enfrentó en una final adelantada al campeón mundial Davurkhon Karomatov, de Uzbekistán, con quien perdió en tiempo extra, por la mínima diferencia, waza-ari.

“Me siento bien, pero no satisfecho, perdí en semifinal contra el campeón mundial, nos fuimos a golden score, fue como si hubiéramos hecho dos combates, él mismo me lo dijo al final, tú eres el rival más fuerte, nos encontramos en la semifinal, pero para mí tu combate fue la final y me siento bien, no satisfecho, pero jamás voy a menospreciar una medalla de bronce”, reconoció Eduardo Ávila, de acuerdo con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

El primer lugar de la categoría -81 Kg. fue para Huseyn Rahimli de Azerbaiyán, mientras que la plata correspondió al uzbeko Karomatov. El segundo bronce fue para el coreano Jung Min Lee.

México ya tiene 5 medallas en estos Juegos Paralímpicos.