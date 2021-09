La medallista de bronce mexicana, Aremi Fuentes dio a conocer que el cheque que recibió por parte del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, como parte de su logro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, no tiene fondos y el banco lo declaró como inexistente.

En conferencia de prensa, la atleta mexicana dio a conocer la situación en la que expuso que tras la entrega simbólica del cheque, este aún no cuenta con el dinero que le habían otorgado.

"Nos fue entregado un estímulo de 50 mil pesos, como reconocimiento que hicimos en los Juegos Olímpicos. Se hace la foto oficial y todo. A la fecha de la entrega del cheque, no he visto reflejado el depósito, el cheque no existe, se me hace una falta de agradecimiento, que haya utilizado la imagen de una medallista olímpica. No es que el cheque no tenga fondos, es que me dicen que no existe".

Aremi Fuentes, quien puso en alto el nombre de México en halterofilia, señaló que recibió 24 mil pesos, pero estos fueron por becas acumuladas atrasadas del gobierno.

La atleta lamentó las acciones del gobierno de Baja California al denunciar que a pesar de su entrega y representación a la entidad desde hace varios años, el apoyo ha sido casi nulo.

“El cheque no tiene fondos, no existe. Otras medallistas olímpicas, que fueron a Tokio 2020, y por su medalla Olímpica sus gobiernos le dieron 150 mil pesos, más un sueldo de 20 mil mensuales, mientras yo gano tres mil mensuales más 3 mil 500 de alimentación, llevo desde el 2014 representando al estado. Se me hace una burla lo que hicieron, darme un cheque ante los medios y que no exista, que no tenga fondos".

En ese sentido, expuso que esperará el premio que le entregue el Gobierno Federal por los recursos obtenidos en el sorteo mayor del pasado 15 de septiembre en donde ser hizo la rifa del palco del Estadio Azteca.

Gobierno de Baja California pide analizar "escándalo"

Durante la conferencia diaria que realiza el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, pidió aclarar el “escándalo mediático”.

El mandatario estatal señaló que el escándalo se hizo por los medios que "no tocaron base" con la fuente del director general del Instituto del Deporte y Cultura Física (INDE) para corroborar si tal versión era verídica.