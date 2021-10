El trabajo con la escudería Red Bull Racing comienza a darle frutos al piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez, luego de que este domingo consiguiera un nuevo podio en el Gran Premio de Estados Unidos.

Desde Austin, Texas, el tapatío ya venía con una inercia positiva importante luego de haber quedado en la parte alta de la clasificación un día antes.

Sergio "Checo" Pérez arrancó con mucha potencia desde la segunda línea de la parrilla y pese a la insistencia de varios pilotos por quitarle la tercera posición, el mexicano se mantuvo a tope.

Con el avance de las vueltas, el mexicano veía de cerca, al igual que el resto del mundo, una soberbia lucha de motores entre Max Verstappen y el multicampeón británico, Lewis Hamilton.

