Este miércoles estalló una bomba dentro de los vestidores del Paris Saint Germain (PSG), pues en el cuadro femenil se dio a conocer una investigación policial en la que señala que una futbolista presuntamente contrató a dos personas para lastimar a una de sus compañeras de club.

De acuerdo con la investigación revelada por L'Equipe Kheira Hamraoui, de 31 años, fue víctima de una agresión el pasado 4 de noviembre, la cual la imposibilitó de jugar el partido de la Champions League femenil contra el Real Madrid, juego que terminó 4-0 a favor de las parisinas.

PSG confirm women's midfielder Aminata Diallo was taken into police custody today 'following an attack on the club's players.'



She allegedly hired masked men to injure France and PSG teammate Kheira Hamraoui and remove her from competition for playing time, per @lequipe pic.twitter.com/o4QmcPlEXg