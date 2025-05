El ciclista ensenadense Isaac del Toro escribió este domingo una página inédita en el deporte nacional al convertirse en el primer mexicano y el más joven en liderar la clasificación general del Giro de Italia, luego de una vibrante novena etapa entre Gubbio y Siena, marcada por caminos de grava y múltiples incidentes.

Aunque fue superado en los últimos metros por el belga Wout van Aert, Del Toro, de apenas 21 años, logró vestirse con la maglia rosa, símbolo del líder, tras una actuación sobresaliente en la dura jornada de 181 kilómetros. "He llorado de felicidad", confesó entre lágrimas. "Es un sentimiento muy bonito, todavía no lo puedo creer", agregó.

Del Toro, integrante del UAE Team Emirates, aventaja por un minuto y 13 segundos a su compañero de equipo Juan Ayuso. “Trataremos de hacerlo lo mejor posible. Hasta que no me vea en carrera no sabremos qué puede pasar”, señaló el mexicano, que no descarta mantener el liderato hasta Roma, aunque reconoce que el español Ayuso y Adam Yates son los líderes naturales del equipo.

La etapa estuvo marcada por el polvo del sterrato toscano y por los problemas del favorito Primoz Roglic, quien cayó y luego sufrió un pinchazo que lo hizo perder tiempo valioso, cayendo del tercer al décimo lugar en la general.

El Giro de Italia tendrá este lunes su segundo día de descanso. La competencia se reanudará con una contrarreloj individual de 28.6 kilómetros entre Lucca y Pisa. La ronda italiana concluirá el 1 de junio en Roma.