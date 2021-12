Tras concluir la fase de grupos de la UEFA Champions League 2021-22, este lunes 13 de diciembre se realizó el sorteo de los Octavos de Final.

Luego de culminar este sorteo, ocurrió algo jamás visto en la UEFA, pues los organizadores se terminaron confundiendo en los cruces y culparon al "software" de dichas equivocaciones.

Following a technical problem with the software of an external service provider that instructs the officials as to which teams are eligible to play each other, a material error occurred in the draw for the UEFA Champions League Round of 16.