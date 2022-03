Este viernes se llevó a cabo el sorteo de la UEFA Champions League en el que se definieron los cruces de los cuartos de final y las llaves de semifinales de la temporada 2021-2022.

Desde la sede de la UEFA, en Suiza, los ocho equipos que sobreviven a la máxima competición de futbol a nivel de clubes conocieron su destino para los juegos a disputarse en abril.

Todo comenzó con el actual campeón, Chelsea, quien enfrentará al todopoderoso Real Madrid, máximo ganador del certamen.

Este emparejamiento tiene mucha historia, pues el año pasado, en fase de semifinales, los blues avanzaron a la gran final tras superar al cuadro merengue.

Por su lado, el Manchester City de Pep Guardiola enfrentará al Atlético de Madrid, del Cholo Simeone, en un cruce que promete mucha emoción al tratarse de dos clubes con estilos de juego totalmente opuestos.

Por su lado, el Bayern Munich tuvo "suerte" en el sorteo al enfrentar al humilde Villarreal, equipo que hizo la campanada de la temporada, pues eliminó a la Juventus en su propia cancha.

Finalmente, el seis veces campeón de Europa, Liverpool se medirá al Benfica, conjunto que también sorprendió al eliminar al Ajax de Países Bajos.

