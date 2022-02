A unos días de haberse registrado la invasión rusa a tierras de Ucrania, el mundo se ha cimbrado ante tal situación, incluso el deporte se ha visto raspado por estos hechos.

En el caso del futbol europeo, el tema ha escalado a niveles no pensados como la UEFA Champions League, pues este viernes el órgano que rige el balompié más competitivo del planeta determinó cambiar la sede de la gran final de la Liga de Campeones.

A través de un comunicado, la UEFA informó que tras la reunión extraordinaria realizada, se tomó la decisión de que fuera retirada la sede a San Petersburgo, Rusia y en su lugar sea París, Francia.

El partido que define el título de la máxima competición continental de clubes se mantendrá en la fecha establecida, es decir, el 28 de mayo pero ahora será en el Stade de France de París, inmueble con capacidad para 80 mil personas.

