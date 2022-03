A poco menos de ocho meses de que arranque la Copa del Mundo Qatar 2022, este miércoles fue presentado el balón oficial para la justa deportiva.

El esférico fue nombrado "Al Rihla", que significa "El viaje" en catarí, por lo que dicho diseño, además de ser llamativo, la marca deportiva Adidas afirmó que se desplaza por el aire más rápido que ningún otro esférico en la historia del torneo.

De acuerdo con FIFA, "Al Rihla" está basado en la cultura, la arquitectura, las emblemáticas embarcaciones y la bandera de Qatar.

The Al Rihla is made to make journeys.​



Designed from the inside out to follow your feet and write new stories with every touch, this is innovation from core to skin.​



This is the journey, starting now.



Exclusively available at adidas online and retail stores until April 12th. pic.twitter.com/WcWN02uREE