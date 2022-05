La aventura de los Pumas de la UNAM en la Concachampions 2022 tuvo un triste final luego de perder la gran final por 5-2 en el marcador global ante el Seattle Sounders de la Major League Soccer (MLS).

WE ARE CCL CHAMPIONS! pic.twitter.com/wMT3EcgXTr

Además de la derrota por parte del equipo mexicano, el triunfo del cuadro norteamericano también significó el fin a una racha de 16 años de hegemonía por parte de la Liga MX en la Liga de Campeones de la Concacaf.

El Lumen Field se mostró repleto y con una cifra récord para un juego de Concacaf (más de 80 mil aficionados) que auguraba una fiesta histórica para la ciudad, pues el centro del campo terminó por prender a la fanaticada en la casa de los Seattle Seahawks de la NFL.

Con la esencia de luchar ante la adversidad, el cuadro comandado por Andrés Lilini salió con todo para luchar por el título desde el primer minuto en suelo ajeno.

Los Pumas UNAM arrancaron el juego adueñándose de la pelota y buscando generar peligro como lo hicieron en Ciudad Universitaria; sin embargo, se toparon con un Seattle Sounders muy ordenado.

Poco antes de la media hora, el cuadro universitario se veía con ligera ventaja en la cancha luego de que los Sounders tuvieran que hacer dos cambios por lesión.

Sin embargo, cuando se pronosticaba el empate para el medio tiempo, un viejo conocido de la Liga MX, Raúl Ruidíaz, aprovechó un espacio en el área y al 44' sacó un potente disparo que se fue desvíado, venciendo al portero Alfredo Talavera para poner el 1-0 a favor de Seattle Sounders.

Para el segundo tiempo, la panorámica de ambas escuadras no cambió mucho, pues los Pumas UNAM mantenían el esquema ofensivo, pero ahora, apostando por jugadas por las bandas para que estas llegaran a Juan Ignacio Dinenno.

A pesar de todo el esfuerzo universitario, el empate no llegaba en el Lumen Field y se empezaba a notar en el ambiente, una noche triste para el futbol mexicano.

Poco después, ya con el juego totalmente roto por parte de los Pumas UNAM, Seattle Sounders esperó su oportunidad en el ataque y tras realizar un magnífico contragolpe, el peruano Raúl Rudíaz al 75', puso el 2-0 que definía la gran final de la Concachampions.

El segundo gol de los gringos acabó con los ánimos de los universitarios y poco después, casi al final del juego, al minuto 89' el capitán Nicolás Lodeiro puso el 3-0 definitivo.

Con la obtención del título de Seattle Sounders, la MLS confirmó por primera vez su presencia en un Mundial de Clubes, mientras que la Liga MX terminó con una racha de 16 años de ganar este torneo de forma consecutiva.

La última vez que un equipo no mexicano había ganado este torneo había sido el Saprissa de Costa Rica, quien en 2005 venció a los Pumas de la UNAM en Ciudad Universitaria por 3-2 global.

No fue la noche que esperábamos y sentimos la misma tristeza que ustedes; no tenemos palabras para reconocer todo su apoyo. 👏👏👏



¡A levantar la cabeza, auriazules! ¡Nuestro camino no termina hoy! 👊



Hoy más que nunca #SoyDePumas, #ComoDebeSer pic.twitter.com/RpWzAdKuek