Walmart, el minorista más grande del mundo, dijo que los aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump son "demasiado altos" y que elevará el precio de algunos de sus artículos, mientras la guerra comercial global aumenta los costos de la compañía.

"Haremos todo lo posible por mantener los precios tan bajos como sea posible. Pero dada la magnitud de los aranceles, incluso en los niveles reducidos anunciados esta semana, no podemos absorber toda la presión dada la realidad de los estrechos márgenes minoristas", dijo hoy el director general de Walmart, Doug McMillon, en una llamada sobre ganancias.

"Pero al igual que muchas otras compañías estadounidenses, (Walmart) no emitió ninguna previsión sobre utilidades para el trimestre debido al caótico entorno, pues las políticas arancelarias estadounidenses cambian constantemente. La compañía mantuvo sus previsiones para todo el año emitidas en febrero", reportó The Associated Press en un informe sobre los hechos.

Muchos estadounidenses han reducido sus gastos, pues se sienten cada vez más inquietos por la economía. La información del Gobierno reveló hoy un crecimiento más lento en las ventas para los minoristas. Walmart señaló que sus consumidores siguen mostrándose cautelosos y selectivos. Los aranceles de Trump contra China y otros países amenazan el modelo de precios bajos ubicado en el centro del éxito de Walmart, agregó el reporte.