El piloto mexicano, Sergio "Checo" Pérez de la escudería Red Bull, consiguió un nuevo podio en la Temporada 2022 tras conseguir el segundo lugar del Gran Premio (GP) de Silverstone, Gran Bretaña.

Este triunfo del piloto tapatío podría considerarse uno de los más especiales en su trayectoria en la Fórmula 1, pues realizó una remontada de quince lugares, pasando del sitio 17 al segundo lugar.

El piloto jalicience pudo cumplir su epopeya por detrás del español de Ferrari, Carlos Sainz Jr., y delante del siete veces campeón de F1, Lewis Hamilton (Mercedes Benz).

La carrera prácticamente inició con dramatismo por el fuerte incidente de Guanyu Zhou, de la escudería Alfa Romeo, pues salió volando de la pista y terminó de cabeza.

Dicho accidente solo generó sustos, pues gracias a la presencia del Halo, que se ubica en la parte alta de los automóviles, justamente para evitar accidentes para los pilotos.

Tras la presencia de la bandera roja, la carrera inició de nueva cuenta con algunas salidas. Poco después de informó que el piloto chino estaba en buenas condiciones de salud y sería atendido.

En el caso del "Checo" Pérez, el mexicano reinició la carrera en la misma posición que había arrancado (4ta posición), pero un toque con Charles Leclerc (Ferrari) le dañó el alerón frontal.

Dicha situación causó que entrara a boxes para el cambio de la pieza, pero debido al tiempo que se llevó el cambio de la misma, tuvo que arrancar hasta el fondo de la parrilla, es decir, lugar 17.

Pero el mexicano no se dejó vencer por la situación y desde el reinicio de la carrera, remontó un total de quince posiciones en las vueltas restantes.

Sergio Pérez llegó a escalar posiciones a la par del avance de la carrera, pues en el último tramo quedó en el cuarto lugar.

La presencia de un Safety Car en esa zona le permitió luchar codo a codo una lucha férrea ante Lewis Hamilton y Charles Leclerc por el lugar del podio.

La bandera a cuadros llegó y con ello la primera victoria del español Carlos Sainz, así como un nuevo podio para el mexicano.

