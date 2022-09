Todo inicio tiene un fin y este jueves el tenista suizo Roger Federer, considerado por muchos como uno de los mejores tenistas de todos los tiempos, dio a conocer su retiro del tenis profesional a partir del 26 de septiembre.

El Reloj Suizo, informó a través de sus redes sociales que ha decidido ponerle punto final a su fructífera carrera dentro del deporte blanco, pues desde hace tres años ha ido arrastrando diversas lesiones.

To my tennis family and beyond,



With Love,

Roger pic.twitter.com/1UISwK1NIN — Roger Federer (@rogerfederer) September 15, 2022

En su comunicado, el ganador de 20 títulos de Grand Slam, informó que su adiós de la arcilla y el campo se dará una vez finalizada su participación en la Copa Laver, a realizarse en Londres, Inglaterra del 23 al 25 de septiembre.

Roger Federer, de 41 años, aseguró en su extenso comunicado que su trayectoria en el tenis profesional ha sido “una aventura maravillosa”, en la cual decide terminar por el "reto en forma de lesiones y cirugías”.

Fuimos contemporáneos a Roger Federer.



Todos los días tenemos que estar agradecidos.pic.twitter.com/Rk1SGfEaHw — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) September 15, 2022

El suizo, detalló que en sus 24 años de carrera, ha dado lo mejor de sí en más de mil 500 juegos, motivo por el cual, dejará el tenis de forma profesional a finales de este mes.

“Como muchas personas saben, los últimos tres años me han traído retos en forma de lesiones y cirugías. He trabajado duro para volver a competir. Pero también conozco las capacidades de mi cuerpo y mis límites, y el mensaje, para mí, ha sido claro. Tengo 41 años de edad. He jugado más de mil 500 juegos en 24 años. El tenis me ha tratado generosamente, más de lo que pude haber soñado, y ahora debo reconocer que es tiempo de terminar mi carrera competitiva”.

Tras agradecer a Mirka, su esposa, sus padres y su hermana, por el apoyo incondicional, Roger Federer también envió agradecimientos a sus entrenadores, patrocinadores, al gremio del tenis, rivales y a sus fans en todo el mundo.

“Sobre todo quiero agradecer a mis fans. Nunca sabrán cuánta fuerza y confianza me han dado. El sentimiento de inspiración de entrar en un estadio o arena llena ha sido una de las más grandes emociones de mi vida. Sin ustedes, los triunfos habrían sido solitarios, pero en lugar de eso estuvieron llenos de alegría y energía”.

Roger Federer es uno de los tenistas más laureados de todos los tiempos con 20 títulos de Grand Slam, 103 títulos ATP, dos medallas olímpicas: una de bronce en singles y un oro en dobles, una Copa Davis y 6 ATP Finals.