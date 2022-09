Luego de todo un carnaval de promocionales, la ceremonia de pesaje y algunas declaraciones "polémicas", llegó el día de terminar con la trilogía entre el pugilista mexicano, Saúl "Canelo" Álvarez y el boxeador de Kazajistán, Gennady Golovkin (GGG).

CANELO TAKES DOWN GGG 🚨



Alvarez beats Golovkin via unanimous decision to remain the undisputed super middleweight champion 🏆 pic.twitter.com/kmr8iqL8YF